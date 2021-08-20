Ангела Меркель приехала в Кремль и возложила цветы к могиле Неизвестного солдата

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая готовится в скором времени покинуть свой пост, приехала в Кремль на заключительную встречу (в текущем своем статусе) с Владимиром Путиным.

Перед встречей с президентом России Меркель возложила цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Кремля.

Ожидается, что на двухчасовых переговорах Меркель и Путин обсудят актуальную текущую повестку и, в первую очередь, конфликты: Донбасс, Афганистан, "Северный поток-2", Белоруссию. Ряд СМИ сообщил, что канцлер Германии намерена в очередной раз поднять вопрос освобождения из заключения Алексея Навального – сегодня как раз годовщина "отравления" оппозиционера.

После переговоров лидеры двух стран дадут пресс-конференцию, а из Москвы Меркель отправится в Киев, где встретится с Владимиром Зеленским.