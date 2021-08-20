20 Августа 2021
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Политика В России
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский: "Талибы* - это советские большевики"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский сравнил талибов* (*запрещенная в России террористическая организация) с большевиками.

"Сейчас талибы* будут добивать там [в Афганистане] всех проамериканских настроенных, чтобы там были только сторонники талибов*. Талибы* — это советские большевики. Они опасны только для Запада, это антизападное направление. Его готовили против нас, но это не удалось, поскольку у всех мусульманских стран антизападные настроения против бывшей колониальной страны, допустим, это Британия или Франция в Сирии, а в последние 50 лет это Америка. Она везде: базы, базы, бомбят, свергают режимы против этих арабских стран. Нам это ничем не угрожает, они к нам относятся нормально", - заявил Жириновский в эфире радио "Эхо Москвы".

Политик полагает, что угрозы для России в происходящем в Афганистане нет: "Нам нужно быть осторожными лишь в одном направлении: чтобы не было слишком большой, сильной гражданской войны, развязанной определенными группировками Севера Афганистана, и чтобы это не перекинулось на Среднюю Азию. Вот и все. Нам, России, угрозы нет. Есть угроза для Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и так далее. <…> Воевать они не хотят, они устали, особенно талибы*".

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Теги: владимир жириновский, талибы, афганистан, большевики



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