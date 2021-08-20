20 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2021) | Фото: Накануне.RU

Орлов назвал победителя конкурса на лучшее поздравление с Днем Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов традиционно подвел итоги уходящей недели и назвал победителя конкурса на лучшее поздравление с Днем города. Об этом он рассказал в видеоблоге в своем Instagram.

Главной новостью недели Орлов назвал открытие Блюхеровского моста после капитального ремонта. Оно состоялось вечером 17 августа, путепровод был сдан досрочно. По словам главы города, это никак не сказалось на качестве работ.

"Мост простоит без ремонта минимум 15 лет", - пообещал Алексей Орлов.

Также на неделе он продолжил объезды разных районов Екатеринбурга. Мэр отметил, что в городе продолжаются ремонты дорог, в сентябре планируется открытие движения на Луганской - Объездной, а затем и на Макаровском мосту.

Орлов рассказал, что во время объездов успел пообщаться с жителями. По его словам, кто-то доволен, а кто-то задает ему острые вопросы. Глава города заверил, что читает все комментарии в Instagram.

"Буду стараться решать все эти проблемы", - отметил он.

весна дача(2012)|Фото: Накануне.RU

Сказал Алексей Орлов пару слов и о садоводах. На этой неделе он посетил СНТ "Березка".

"Объем финансовых ресурсов в рамках муниципальной программы поддержки садоводческих товариществ составляет на сегодня 3 млн рублей в год. Конечно же, это явно недостаточная сумма. Со следующего года мы планируем увеличить ее до 12 млн рублей", - рассказал мэр.

Также он подвел итоги конкурса на лучшее поздравление Екатеринбурга с Днем города, которое объявлял в Instagram. По его словам, он просмотрел десятки роликов, и выбор победителя оказался непростым.

"Это гимназия №13. Разные локации, поздравления на русском и английском. Просто класс!", - оценил Орлов.

Он добавил, что теперь приглашает школьников на экскурсию по зданию городской администрации. Также за активность на нее попадут несколько детей из детсада №121.

"Всем огромное спасибо за участие в этом конкурсе и хороших всем выходных", - заключил Алексей Орлов.

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Теги: Орлов, конкурс, поздравление, итоги



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