Минобрнауки разрешило иностранцам вернуться на учебу в Россию

Все иностранные студенты российских вузов смогут вернуться в РФ на учебу, сообщили в Минобразования.

Правила въезда уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время.

Уточняется, что обучение для иностранцев продолжится в привычном формате. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет приехать в Россию, будут организованы условия для обучения в удаленном формате.

Кроме того, совершеннолетние иностранные студенты, вернувшись в российские вузы, смогут привиться от коронавируса. Как сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков телеканалу "Россия 24", российские вузы предоставят такую возможность.

Напомним, Фальков заявил, что требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. По словам министра, иностранные студенты при наличии полиса ОМС могут по желанию вакцинироваться за свой счет.

Он также отметил, что вакцинацию от коронавируса могут организовать и сами вузы – на добровольной основе и на внебюджетные средства.

В Минобрнауки ранее сообщали, что студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. В ведомстве отметили, что руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.