85% медиков, задействованных в вакцинации от коронавируса, испытывают перегрузки на работе

Более 85% медработников, участвующих в прививочной кампании против COVID-19, испытывают перегрузки на работе. 66,6% считают, что качество оказания медпомощи после начала кампании снизилось. Это данные опроса, проведенного го мобильным сервисом "Справочник врача".

В опросе приняли участие более 1,4 тыс. пользователей сервиса, а всего в приложении зарегистрировано более 500 тыс. медработников из России, пишет РБК.

Выяснилось, что более 80% медиков, участвующих в кампании по вакцинации, задерживаются на работа от часа до трех и более. При этом 70% задерживаются из-за плановой работы, которая не связана с вакцинацией. Больше половины медиков (63,1%) пожаловались, что из-за задействования в кампании не успевают выполнять рабочий план. Каждый восьмой опрошенный (13,1%) забирает работу домой.

Из-за невыполнения работы в полном объеме 31,5% медиков сталкивались с дисциплинарными высказываниями в свой адрес от начальства; еще 26,7% признались, что не успевают выполнить работу до конца, но с санкциями не сталкивались.

Большинство (85,4%) опрошенных медработников, занятых в кампании по вакцинации, заявили, что испытывают перегрузку. Среди причин переработки (можно было выбрать несколько вариантов ответа) они называют большой объем бумажной работы (55,8%), нехватку специалистов (53,9%), а также множество пациентов (36,5%).

66,6% респондентов заявили, что вакцинация влияет на оказание медицинской помощи.