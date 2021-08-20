В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности из-за смерти ребенка

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 6-летнего мальчика, который утонул в ручье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Вечером 2 июля мальчик упал в ручей в поселке Сулея Саткинского района и утонул.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

"В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, на которых в силу должностных обязанностей возложено обеспечение безопасного режима эксплуатации водоема", - говорится в сообщении.