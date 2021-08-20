20 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
петр симоненко лидер КПУ коммунистическая партия украины (2007) | Фото: obkom.com

Украинские власти добиваются закрытия еще одного неугодного телеканала

Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания через суд добивается закрытия телеканала "Наш". Поводом для преследования послужили слова лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, сказанные в эфире.
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Симоненко заявил о "гражданском противостоянии на Донбассе" и "политике государственной фашизации". Нынешний режим он назвал "режимом профашистского толка". Также чиновникам не понравилось, что раскольников назвали раскольниками. Нацсовет постановил, что Симоненко разжигает вражду, а канал не вырезал его слова, как требовал Нацсовет.

Телеведущий Максим Назаров заявил, что "нас лишают лицензии из-за мнения гостей".

"Следует понимать, что в Украине никакие СМИ, хоть как-то зависящие от воли властей, в самой ближайшей перспективе работать не смогут. Т.е. закрытие и "Нашего", и других не до конца лояльных власти каналов - вопрос времени. Свобода слова в Украине останется лишь там, куда власти не могут дотянуться по определению - например, в том же Телеграме", - написал журналист Юрий Ткачев.

Напомним, в феврале на Украине закрыли три неугодных телеканала.


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Теги: Украина, телеканал



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