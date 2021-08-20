20 Августа 2021
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салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

ANEX будет возить туристов из Екатеринбурга в Доминикану

Туроператор ANEX Tour расширил географию авиасообщений до Домениканы, добавив к Москве еще четыре региона, среди которых и Екатеринбург. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ассоциации туроператоров РФ.

Самолеты AZUR air будут летать из уральской столице в Ла-Роману по два рейса в 11 ночей, начиная со 2 октября. Цены на туры с вылетами, в зависимости от региона, пока еще в процессе выставления на сайт.

"Спрос на Доминикану прогнозируемо высокий. Скоро начнется высокий сезон для карибских направлений, мы ожидаем, что спрос будет расти. В допандемийное время мы летали ежедневно из Москвы в осенне-зимний период и не прерывали чартерные программы летом из Москвы и Санкт-Петербурга, а также зимой летали из Казани и Екатеринбурга. У нас сильные позиции на направлении и сейчас мы рассчитываем на успешный сезон", – рассказала руководитель по связям с общественностью туроператора ANEX Tour Алена Хитрова.

Помимо Екатеринбурга, в Доминикану из своих городов смогут отправиться также жители Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Москва же теперь будет осуществлять ежедневные перелеты.

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Теги: ANEX, Доминикана, Екатеринбург, перелеты



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