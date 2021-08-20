20 Августа 2021
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Общество Сибирский ФО
котельная (2013) | Фото: gubernator74.ru

Министр энергетики пообещал Сибири "сложный отопительный сезон"

В Минэнерго считают, что Сибирский федеральный округ (СФО) в этом году столкнется с высокой нагрузкой на электросети с наступлением осенне-зимнего периода.

"Отопительный сезон будет сложным. Сетевой комплекс будет испытывать непроектные нагрузки. К этому нужно быть готовым. Гидроэлектростанции будут загружены выше, чем в предыдущий осенне-зимний период в рамках подготовки к следующему паводковому периоду, который также будет сложным", - заявил министр энергетики России Николай Шульнинов на заседании правительственной комиссии по подготовке СФО к осенне-зимнему периоду.

Также глава Минэнерго России напомнил о проводимой работе в части совершенствования нормативной базы. Так, подготовлены изменения в методику оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, применение которой позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

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Теги: осенне-зимний период, отопительный сезон, николай шульгинов



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