Министр энергетики пообещал Сибири "сложный отопительный сезон"

В Минэнерго считают, что Сибирский федеральный округ (СФО) в этом году столкнется с высокой нагрузкой на электросети с наступлением осенне-зимнего периода.

"Отопительный сезон будет сложным. Сетевой комплекс будет испытывать непроектные нагрузки. К этому нужно быть готовым. Гидроэлектростанции будут загружены выше, чем в предыдущий осенне-зимний период в рамках подготовки к следующему паводковому периоду, который также будет сложным", - заявил министр энергетики России Николай Шульнинов на заседании правительственной комиссии по подготовке СФО к осенне-зимнему периоду.

Также глава Минэнерго России напомнил о проводимой работе в части совершенствования нормативной базы. Так, подготовлены изменения в методику оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, применение которой позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.