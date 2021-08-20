20 Августа 2021
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Озеро Байкал (2020) | Фото: russia.com

Цианобактерии назвали причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала

Причиной изменения цвета воды в бухтах Байкала возле острова Ольхон и поселка Песчанка стали цианобактерии, то есть сине-зеленые водросли. Об этом сообщил руководитель Службы государственного экологического надзора Иркутской области Николай Сафронов.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о необычном бирюзовом и светло-зеленом цвете воды в районе бухт Песчаная и Бабушка, а также о неприятном запахе в районе берега. Кроме того, сообщалось о появлении на поверхности озера вблизи острова Ольхон маслянистой пленки. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку.

Специалисты Лимнологического института СО РАН обнаружили в пробах лакокрасочные загрязнения.

По словам Сафронова, предварительные исследования других надзорных ведомств эту информацию не подтверждают.

"То, что мы видим на видео - это цианобактерии, которые, когда живут, имеют зеленый цвет, когда умирают, обретают синеватый оттенок. И лимнологи нам это тоже подтверждают", - цитирует РИА Новости Сафронова.

Отмечается, что какие-либо нефтепродукты в воде Байкала отсутствуют.

Как ранее сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ни одно из предприятий, расположенных вблизи Байкала, не соответствует экологическим требованиям Минприроды.

В начале августа этого года стало известно, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Россию остановить ослабление режима охраны озера Байкал. Российским властям рекомендовано пригласить на озеро международную миссию для обсуждения проблем.

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Теги: байкал, цвет воды, цианобактерии



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