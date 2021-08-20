20 Августа 2021
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Общество Пермский край
Стела в честь 250-летия Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В Перми на стройку зоопарка выйдет новая компания

"РЖД-строй" нашла новую организацию, которая займётся строительством зоопарка в Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По итогам заседания комиссии по осуществлению закупок, этой организацией станет "Энергокомплекс".

Напомним, контракт на строительство первой очереди зоопарка был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 г. 13 января 2020 г. строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде. В конце мая 2021 г. "РЖДстрой" объявило аукцион на поставку строительных материалов для зверинца.

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Теги: РЖД-строй, Энергокомплекс, зоопарк, Пермь



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