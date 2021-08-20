В Перми на стройку зоопарка выйдет новая компания

"РЖД-строй" нашла новую организацию, которая займётся строительством зоопарка в Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По итогам заседания комиссии по осуществлению закупок, этой организацией станет "Энергокомплекс".

Напомним, контракт на строительство первой очереди зоопарка был заключен в январе 2017 г. Стоимость работ составила 1,8 млрд руб. Срок окончания выполнения работ по контракту — март 2018 г. 13 января 2020 г. строительство зоопарка было остановлено на неопределенный срок — до окончания проведения экспертиз и рассмотрения дела в арбитражном суде. В конце мая 2021 г. "РЖДстрой" объявило аукцион на поставку строительных материалов для зверинца.