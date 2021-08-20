20 Августа 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц, ребенок, дети (2016) | Фото: mirbodrosti.com

Детей решено вакцинировать, невзирая на мнение родителей, - Саратовский минздрав

В Саратовской области решено провести ковид-вакцинацию детей. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Несмотря на возражения среди родителей, вакцинацию среди детей решено провести. Дети являются активными распространителями", - сказал чиновник.

С какой целью это будет делаться, неизвестно: дети практически не болеют и тем более не умирают от ковида.

Ведущая и активистка Александра Машкова-Благих возмутилась позицией министра.

"С юридической точки зрения нет никакой разницы: вакцина, смена пола или стерилизация с эвтаназией. Вот и сошлись наглядно в одной точке ювеналка и медфашизм: экспериментальный препарат и отрицание воли родителей", - написала она.

Напомним, клинические испытания вакцин полностью еще не проведены, их планируется завершить только 31 декабря 2022 года.

На аргумент Костина недавно словно ответил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В документе CDC отмечается, что "вакцинированные, инфицированные "дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые". Центр считает, что необходимо срочно пересмотреть информационную политику о вакцинации и перестать выдавать ее как лучшую защиту от коронавируса.

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Теги: вакцинация, дети



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