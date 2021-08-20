В Пермском крае ввели режим ЧС из-за засухи

В Пермском крае введен режим ЧС из-за засухи. Эта мера позволит аграриям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Дмитрий Махонин.

Сообщается, что сельхозтоваропроизводители также смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных органов власти по заготовке кормов.

Напомним, что в мае-июне, как раз в период всхода и активного роста сельхозкультур, в регионе установилась аномально жаркая погода. Высокие температуры, сухие ветра, недостаточное увлажнение почвы на площади более 100 га негативно отразились на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.