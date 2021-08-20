20 Августа 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: www.interfax.by

Минприроды предлагает запретить использование 28 одноразовых товаров и упаковки

Минприроды согласовывает с другими министерствами запрет на использование в России 28 видов одноразовых товаров и упаковки. Главным образом речь об изделиях из пластика, например, ватных палочках и цветном пластике, заявил глава министерства Александр Козлов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы", - рассказал министр.

Он добавил, что теперь дело за Минпромторгом и производителями, с которыми вопрос тоже предстоит обсудить.

"Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной", - полагает Козлов.

В начале лета список из "запрещенных" предметов, товаров и упаковки определил Российский экологический оператор (РЭО). Пластиковые или композитные товары, которые сейчас широко применяются в обиходе, предлагается заменять разлагаемыми и более экологичными. Например, ватные палочки на пластиковой основе предлагается заменить палочками из дерева или бумаги, а упаковку для яиц делать не из полистирола, а из пульперкартона и т.д.

Большая часть списка РЭО – различная упаковка. Например, многокомпонентные контейнеры для консервов, напитков, пакеты для напитков в виде кувшинов. Но есть и непосредственно пластиковые товары: одноразовая посуда, композитные тубы для зубной пасты и крема и т.д.

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Теги: минприроды, запрет, пластиковая упаковка, одноразовые товары



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