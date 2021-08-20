На матч "Урала" и "Динамо" в Екатеринбурге пустят 500 болельщиков

Матч чемпионата России по футболу "Урал" - "Динамо" из-за ситуации с коронавирусом смогут посетить 500 болельщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Как уточнили в "Урале", в эту квоту входят владельцы платных абонементов на все секторы; владельцы карт Business Club и билетов на секторы А104, А105, А106; владельцы абонементов в зону гостеприимства (секторы С104, С105, С106).

"Руководство клуба огорчено тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачен ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной "Екатеринбург-Арены" очень не хватает нашей команде! Просим всех с пониманием отнестись к тяжелой для клуба ситуации", - говорится в заявлении уральцев.

Напомним, в данный момент команда Игоря Шалимова находится на последнем месте в чемпионате России.

Главный тренер московского клуба Сандро Шварц накануне поделился ожиданиями от предстоящего матча в Екатеринбурге. По его мнению, "Динамо" ожидает сложная игра.