20 Августа 2021
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Финал Кубка России по футболу 2019-2020 &quot;Зенит&quot; - &quot;Химки&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

На матч "Урала" и "Динамо" в Екатеринбурге пустят 500 болельщиков

Матч чемпионата России по футболу "Урал" - "Динамо" из-за ситуации с коронавирусом смогут посетить 500 болельщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.
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Как уточнили в "Урале", в эту квоту входят владельцы платных абонементов на все секторы; владельцы карт Business Club и билетов на секторы А104, А105, А106; владельцы абонементов в зону гостеприимства (секторы С104, С105, С106).

"Руководство клуба огорчено тем, что футбольный старт сезона в Екатеринбурге омрачен ограничениями болельщиков. Поддержки заполненной "Екатеринбург-Арены" очень не хватает нашей команде! Просим всех с пониманием отнестись к тяжелой для клуба ситуации", - говорится в заявлении уральцев.

Напомним, в данный момент команда Игоря Шалимова находится на последнем месте в чемпионате России.

Главный тренер московского клуба Сандро Шварц накануне поделился ожиданиями от предстоящего матча в Екатеринбурге. По его мнению, "Динамо" ожидает сложная игра.

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Теги: Урал, Динамо, болельщики, матч, Екатеринбург



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