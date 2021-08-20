ТМК выбрала инновационные проекты московских стартапов для внедрения на предприятиях

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявила победителей трека PipeIndustryTech программы "Московский акселератор", который был организован совместно с Агентством инноваций Москвы. Были отобраны 14 перспективных для внедрения проектов, которые предлагают инновационные решения в сфере цифровизации производства, экологии и новых материалов, сообщили в пресс-службе ТМК.

Запуск трека произошёл в марте этого года. На участие претендовали свыше 320 московских высокотехнологичных компаний. По итогам экспертного отбора в финал вышли 29 стартапов.

Победителями же стали разработчики цифровых решений для мониторинга рабочих процессов, качества сырья и готовой продукции, инструментов виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для обучения и информирования работников, а также технологий безопасной утилизации отходов и инновационных многофункциональных покрытий для труб и производственного оборудования.

По словам директора по научной работе, руководителя НТЦ ТМК Игоря Пышминцева, теперь эксперты будут плотно работать с 14 компаниями-победителями, чтобы оценить возможность промышленного внедрения их продуктов на площадках ТМК. Что касается оставшихся 15 финалистов, то они также "остаются в орбите компании" – их проекты помогут "дорастить" до потребностей внутренних заказчиков в собственном корпоративном акселераторе.