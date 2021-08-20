В Екатеринбурге устранили потоп на подстанции Гортранса

В Екатеринбурге завершаются ремонтно-восстановительные работы на тягловой подстанции Гортранса №7, которая оказалась затоплена водой.

Напомним, сегодня из-за аварии на тепломагистрали ЕМУП "Свердловэнерго" произошло затопление тяговой подстанции на улице Грибоедова. Из-за этого планировалось отключить троллейбусную контактную линию для передачи электропитания с других подстанций. В мэрии предупреждали, что ситуация может повлиять на работу общественного транспорта в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в настоящий момент ремонтно-восстановительные работы на подстанции близки к завершению.

"Отключение сети не потребовалось. Ограничений и сбоев в работе троллейбусов не было", - отметили в мэрии.