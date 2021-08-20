Лесные пожары в Марий Эл: эвакуированы более 600 человек, перекрыта часть федеральной трассы "Вятка"

В Марий Эл лесные пожары вплотную подошли к поселкам Сосновый Бор (в котором находится резиденция главы Республики), Шап и Студенка.

Эвакуированы около 630 человек, перекрыта часть федеральной трассы "Вятка", пишет Mash.

Возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась. Сообщалось, что более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района.

Также в МЧС сообщили о лесном пожаре в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. 19 августа огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км. Жители поселка (около 300 человек) эвакуированы. Проживающих и персонал одноименного санатория - 168 человек - увезли на пяти автобусах.

Сейчас пожар частично локализован у Соснового Бора и Студенки. На месте работают 131 единица техники и 376 человек, Минобороны и МЧС отправили вертолеты для тушения огня.

Кроме того, из Йошкар-Олы на помощь пожарным отправились около 150 добровольцев. В скором времени будет организована отправка второй группы волонтеров.