Мальчиков собрать в школу на 4,5 тысячи дешевле, чем девочек - Росстат

Росстат считает, что в 2021 году стоимость школьного набора выросла всего на 4% - ниже инфляции.

Причем отправить мальчика в школу, по подсчетам статистического ведомства, в среднем на 4,5 тыс. руб. дешевле, чем девочку. Так, форма для мальчика обойдется в 14,7 тысяч, а для девочки — в 19,3 тысячи. На ранец с канцтоварами уйдет еще 5 тыс. руб.

"Базовый пакет" для мальчика обойдется в 19,6 тыс. руб., для девочки – 24,1 тыс. руб.

Дороже всего отправить детей в школу в дальневосточных регионах. В Чукотском автономном округе потребуется 26,8 тысяч, чтобы купить мальчику все необходимое для первого звонка. Девочку дороже всего собирать в школу в Камчатском крае: там сумма на одежду и канцелярию достигает 33,6 тысяч.

Собрать мальчика в школу дешевле всего в Орловской области: купить форму и канцтовары в регионе можно за 14,9 тысяч. Самые доступные цены на товары для первоклассниц в Омской области: подготовиться к сентябрю получится за 19,4 тысяч.

В школьный набор Росстата для мальчиков входит 9 наименований, а для девочек их 11. Итого в гардеробе у мальчиков 17 вещей, а у девочек 22. Список канцтоваров для всех детей одинаковый и содержит 7 наименований. Отдельно считаются дополнительные товары и услуги: цифровые устройства, цветы и дополнительное образование.

Самые дорогие товары из школьного набора — ранец и зимние ботинки. Почти не поменялась цена на одежду. Например, в прошлом июле брюки стоили 1455 рублей, а в этом их цена поднялась до 1459. В 2020 году юбки стоили 1207 рублей, а стали 1222 рубля. Вместе с тем выросла цена на канцтовары: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры на 7%, простые карандаши на 6%, а тетради на 5%.