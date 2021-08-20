В Саратовской области от ковида умерли 14 вакцинированных

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что в регионе от ковида умерли 14 вакцинированных, передает "СарИнформ".

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"Мы об этом всегда открыто говорили. Но я считаю привитым того, кто получил при двукратной вакцинации вторую вакцину, и прошло 30, 35, 40 дней после второй вакцинации", - сказал он.

По его словам, некоторые из них заболели после первого укола.

Эти данные позволяют рассчитать процент умерших среди дважды вакцинированных и среди невакцинированных, а также оценить эффективность в предотвращении смерти. Если ее оценивать как относительное снижение риска, то она равна 95%. Однако за время, прошедшее с начала вакцинации, в регионе от ковида умерли всего 0,07% невакцинированных, то есть сама вероятность умереть от ковида очень мала. И если считать эффективность как абсолютное снижение риска, то она равна всего 0,07%. Именно на столько вакцинация повышает вероятность не умереть от ковида (почти 100% против 99,93%).

При этом можно заметить, что в число вакцинированных включены только дважды привитые, а смерти после первого укола вообще не учитываются. Также важным является то, что учитываются только смерти от ковида, а не все смерти после прививки. Это существенно увеличивает расчетную эффективность вакцинации, т.к. даже несколько смертей после прививки имеют вес в сравнению с 14 смертями от ковида.

В июле эффективность вакцинации в регионе по предотвращению болезни в целом завысили в 3,5-4 раза.