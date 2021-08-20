Число скончавшихся в 2021 году свердловчан превысило прошлогодний показатель на 12%

По сравнению с прошлым годом в Свердловской области увеличилось число смертей среди местных жителей. Об этом свидетельствуют данные, представленные в докладе Свердловскстата о показателях естественного движения населения в регионе за полгода.

Согласно им, за период с января по июнь 2021 года скончалось 32 тыс. 717 человек, что на 12% больше, чем в прошлом году. Тогда за аналогичный период было зафиксировано 29 тыс. 147 смертей. При этом число скончавшихся детей до года снизилось почти наполовину: со 107 до зарегистрированных 69 случаев.

Помимо этого, в докладе также представлена статистика рождаемости. Так, за вышеупомянутый период в 2021 году на свет появилось 20 тыс. 876 малышей, в то время как в прошлом году их число достигло 21 тыс. 131. Таким образом естественная убыль населения в этом году составила 11 тыс. 841 человек, в прошлом – 8 тыс. 16 человек.

Количество браков возросло: с 9 тыс. 213 до 11 тыс. 674. При этом выросло и число разводов: с 7 тыс. 225 до 10 тыс. 493.

Напомним, что Свердловская область продолжает удерживать лидирующие позиции по приросту заболеваемости коронавирусом в России. Увеличилось число детей в возрасте до трех лет, заболевших коронавирусом. Как заявил вице-губернатор Павел Креков, ковид сегодня "помолодел". Помимо этого, вчера также был поставлен новый антирекорд по смертности среди зараженных - 32 человека за сутки.