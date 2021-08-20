"Это мерзость, но, к сожалению, - по закону" – Памфилова о кандидатах-двойниках

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в очередной раз заявила о своем негативном отношении к технологии кандидатов-двойников, но при этом развела руками: закон на стороне таких кандидатов.

"Я считаю, что это мерзость. Категорически это не приемлю. К сожалению, закон не предусматривает прямого наказания. Если они все сдают по закону, у них документы правильные, их наши комиссии вынуждены регистрировать. Но я разослала письмо во все комиссии, чтобы они не забывали про закон и всю необходимую информацию, если человек сменил фамилию, буквально год назад был Иванов Иван Иванович, а сейчас стал Вишневским, простите, чтобы это всё вывешивали, чтобы люди видели, кем он был вчера и кем стал сегодня. <…> Я считаю, это грязные политтехнологии, далекие от реальной конкуренции", - заявила Памфилова в эфире радио "Эхо Москвы".