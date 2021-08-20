Памфилова обвинила КПРФ в "сдаче идеологии в аренду олигархам"

Глава Центризбиркома Элла Памфилова жестко прокомментировала высказывания в адрес ЦИК коммунистов. В частности, глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал членов комиссии "преступниками" за решение об отстранении от выборов его соратника Павла Грудинина.

"Имиджевые и репутационные потери несут они [КПРФ]. Они давно уже сдали свои… Вы знаете, я не имею права критиковать их, поскольку я председатель ЦИК. В общем, их идеология вошла в противоречие с действиями. Вы или одно, или другое. Скажем, не сдавайте свою идеологию в аренду олигархам. Все, что я могу сказать. Заявления оскорбительные и не честные, поэтому это их проблема. Это тянет на суд, но у нас принципиальная позиция: мы в суд ни на кого не подаем", - заявила Памфилова в эфире "Эха Москвы".

Накануне апелляционная коллегия Верховного суда РФ отказала Грудиину и КПРФ в жалобе на решение судьи ВС и оставила в силе отстранение выдвиженца от КПРФ от выборов в Госдуму.