В Тольятти семь детей отравились неизвестным веществом в бассейне

В Тольятти семь детей отравились в бассейне, где праздновали день рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Самарской области.

Дети в возрасте от семи до четырнадцати лет пожаловались на ухудшение самочувствия. Предварительно, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

По факту отравления проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге двое детей были доставлены в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора". Известно, что две семьи с детьми пришли в сауну. Дети искупались в бассейне, после чего их состояние здоровья резко ухудшилось