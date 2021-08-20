20 Августа 2021
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бассейн (2021) | Фото: РМК

В Тольятти семь детей отравились неизвестным веществом в бассейне

В Тольятти семь детей отравились в бассейне, где праздновали день рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Самарской области.

Дети в возрасте от семи до четырнадцати лет пожаловались на ухудшение самочувствия. Предварительно, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом.

По факту отравления проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге двое детей были доставлены в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора". Известно, что две семьи с детьми пришли в сауну. Дети искупались в бассейне, после чего их состояние здоровья резко ухудшилось

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Теги: дети, бассейн, отравление



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