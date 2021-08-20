20 Августа 2021
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Надпись &quot;вход в университет без масок запрещен&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область остается в лидерах по приросту заболеваемости ковидом в стране

Свердловская область продолжает удерживать лидирующие позиции по приросту заболеваемости коронавирусом в России.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, за минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 517 новых заболевших. По этому показателю регион второй день подряд удерживает четвертое место по стране - после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Как уточнили в свердловском оперштабе, за сутки в регионе была зарегистрирована 31 смерть больных COVID-19. Всего с начала пандемии, по официальным данным, на Среднем Урале скончались 4 тыс. 848 человек.

Напомним, что в Свердловской области увеличилось число детей в возрасте до трех лет, заболевших коронавирусом. Как заявил вице-губернатор Павел Креков, ковид сегодня "помолодел".

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Теги: ковид, заболеваемость, лидеры, оперштаб, Свердловская область



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