20 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Зелёная роща, вырубка деревьев (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев под школу бокса

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на участке, где планируется строительство спортивного центра по боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на этой территории без оформления разрешительной документации незаконно вырубили 14 кленов. Ущерб составил 130 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере).

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Теги: уголовное дело, деревья, школа бокса,



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