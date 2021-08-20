В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев под школу бокса

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на участке, где планируется строительство спортивного центра по боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на этой территории без оформления разрешительной документации незаконно вырубили 14 кленов. Ущерб составил 130 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в крупном размере).