Памфилова "гарантирует" "Голосу"* доступ к наблюдению за выборами в Госдуму

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова "гарантирует", что активисты движения "Голос", признанного Минюстом незарегистрированной организацией – иноагентом, "не будут поражены в правах как наблюдатели".

"Насколько я знаю, в активе этого движения около 50 человек. Я гарантирую, что они абсолютно не будут поражены в правах как наблюдатели. И Григорий Аркадьевич [Мельконьянц], и его коллеги смогут пойти наблюдателями туда, куда считают нужным, в том числе могут принимать участие в видеонаблюдении", - сказала Памфилова в эфире "Эха Москвы".

Она также положительно высказалась о Мельконьянце: "Я хочу сказать, что Григорий Аркадьевич – очень квалифицированный, профессиональный электоральный эксперт. Очень часто, буквально под микроскопом изучает все наши документы. Он по каждому поводу пишет нам свои замечания, мы ему отвечаем. Иногда это очень полезно бывает, мы его благодарим. Иногда, к сожалению, как например, вчера <…> он вводил в заблуждение ваших слушателей по целому ряду вопросов".