Экс-зампред правительства Прикамья не смог доказать, что положение министерства противоречит Конституции

Бывший первый заместитель председателя правительства региона – министр территориального развития Роман Кокшаров не смог оспорить положение о министерстве, которое, по мнению чиновника противоречило Конституции, передает корреспондент Накануне.RU.

Кокшаров полагал, что именно из-за приложения совершал противоправные действия.

Напомним, 16 марта Ленинский районный суд назначил наказание бывшему первому зампреду правительства Прикамья Роману Кокшарову в виде двух лет лишения свободы условно, штрафа в размере 200 тыс. руб. и запретил ему занимать руководящие должности в течение двух лет. В июне с Кокшарова был снят запрет занимать должности в органах власти.

Как установили следствие и суд, в 2017 году чиновник дал указание главе Гайнского района Прикамья объявить в муниципалитете режим ЧС без наличия оснований для этого. Указанное решение позволило организовать приобретение двух катеров за 18,4 млн руб. из средств регионального бюджета без проведения конкурсной процедуры.

Также в течение нескольких лет Роман Кокшаров участвовал в управлении строительной фирмой, которая получала контракты на выполнение ремонта дорог, реконструкцию стадиона и строительство школьной спортплощадки.