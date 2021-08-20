Губернатор Воронежской области наградил очевидцев взрыва автобуса, которые оказывали помощь раненым

Глава Воронежской области встретился с горожанами, которые после взрыва в автобусе 12 августа бросились на помощь раненым. Александр Гусев пригласил на встречу Алексея Бобрешова, Александра Грязнова, Александра Бершадского, Дениса Щупку, Дмитрия Калаева, Игоря Пахачева, Максима Щекунских, Михаила Рогового, Наталию Нагорную и Ольгу Бажину. Об этом сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

"Прежде всего, хочу сказать вам огромное спасибо от всех жителей Воронежской области, от моих коллег, от себя лично - за ваш смелый поступок. Поверьте, я не понаслышке знаю, как сложно принимать решение зайти в разрушенное помещение, особенно, если там есть пострадавшие. Это требует не только личной смелости, но и высокого чувства гражданского ответственности. Безусловно, эти качества в вас есть. Уверен, и ваши родные, близкие, люди, с которыми вы общаетесь, гордятся знакомством с вами. Вы не только для них, но и еще для огромного количества жителей региона будете примером того, как поступать в сложных, критических ситуациях. Вы принимали моментальные решения и не считались с собственной безопасностью", - обратился к собравшимся губернатор

Приглашенные получили из рук главы региона именные губернаторские часы и благодарность.

Напомним, взрыв в автобусе маршрута 10А произошел 12 августа около 21.11, в тот момент, когда транспорт, двигаясь по улице Кольцовской, подошел к остановке "ТЦ "Галерея Чижова" и пассажиры входили в салон и выходили из него. В салоне автобуса ПАЗ-4234 в момент ЧП находились более 30 человек. На помощь раненым бросились очевидцы трагедии, они помогали людям выходить из покореженного автобуса, оказывали первую помощь.

Один из тех, кто первым кинулся на помощь, Игорь Пахачев ранее в интервью рассказывал, что вырос в семье медика, подрабатывал спасателем и жил в Славянске, когда там шли бои. Всё это помогло ему в момент ЧП. Он оказал помощь 18-летней Жене Булычёвой, мастеру спорта по спортивной акробатике. Девушка сидела чуть впереди от эпицентра взрыва, говорила по телефону, взрывом ее перевернуло и сбросило вниз. Чтобы помочь ей, Игорь и ещё один горожанин руками вырывали сидения.

Игорь с семьей попал под град осколков, сейчас удивляется, насколько мгновенно жена закрыла собой детей. Жену от ударной волны защитил рюкзак.

Пострадали также проезжавшие мимо автомобили, остановочный комплекс и газетный киоск.

Срочно прервавший свой отпуск губернатор Александр Гусев уже через несколько часов был на месте взрыва. Семьи двух погибших женщин получат по 1 млн руб., тяжелораненым перечислят по 500 тыс. руб. Также Гусев тогда поручил провести обследование всего пассажирского транспорта: как в Воронеже, так и задействованного на междугородних и межмуниципальных маршрутах. С водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз провели внеплановые инструктажи. Начиная с утра 13 августа на конечных остановках начались массовые проверки пассажирского транспорта. Предприятиям-перевозчикам довели рекомендации по усилению безопасности.

Пострадавшим при взрыве и семьям погибших будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, выделена компенсация. Такое распоряжение отдал губернатор. Кроме того, он предостерег сплетников от распространения фейковых сообщений о происшествии, пригрозив передачей всех материалов в органы правоохраны.

В результате инцидента пострадали 26 человек, в том числе пятеро получили тяжелые травмы, двое из них умерли от ранений.