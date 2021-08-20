Путин на встрече с Байденом выступил против военного присутствия США в Средней Азии, - СМИ

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве выступил против того, чтобы военнослужащие США играли какую-либо роль в странах Средней Азии, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания - чиновников США и РФ, позиция Путина сильно ударила по возможностям для американской армии в вопросе размещения беспилотных летальных аппаратов и других сил в странах, граничащих с Афганистаном.

Как отметили американские чиновники, Москва решительно настроена сохранить Среднюю Азию в качестве своей сферы влияния и не намерена расширять сотрудничество с Байденом в части решения афганских проблем.

Ранее СМИ также сообщали, что Путин во время саммита 16 июня предложил американскому лидера Джо Байдену совместно координировать действия по Афганистану с возможностью использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Такое сотрудничество могло бы привести страны к обмену полученными данными, в том числе с использованием дронов. Отмечалось, что к настоящему моменту США еще предложение России не приняли.