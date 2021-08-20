Суд отказал в УДО застройщику "Первого пермского микрорайона"

Березниковский городской суд отказал экс-руководителю застройщика "Первого пермского микрорайона" Алексею Лобанову в условно-досрочном освобождении из колонии, передаёт "Ъ-Прикамье".

Постановление об этом судья Юлия Чупина вынесла 19 августа.

Ранее суд первой инстанции признал виновным застройщиков "Первого пермского микрорайона", супругов Алексея и Ирину Лобановых, по статьям мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями. Им было назначено наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания они были лишены права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищного строительства на срок два года каждый. Решение оставил в силе Пермский краевой суд.

"Первый пермский микрорайон", напомним, считался одним из самых больших проблемных объектов Пермского края. Всего на объекте – 393 дольщика.