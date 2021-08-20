В Екатеринбурге стартовало строительство ЖК на территории бывших цехов завода ЖБИ

В Екатеринбурге приступили к возведению ЖК "Малахит", который расположится на ул. 40-летя Комсомола прямо на территории неиспользуемых цехов завода микрорайона. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Группы ЛСР" на Урале, площадь застройки в 19 га вместит в себя 300 тыс. кв.м. жилья, а первый дом будет построен уже в следующем году.

По словам Владимира Крицкого – гендиректора "ЛСР. Недвижимость – Урал", которая и осуществляет строительство, новый комплекс может стать визитной карточкой микрорайона ЖБИ. Проект включает в себя закрытые от проезжей части дворы, дома от 10 до 26 этажей, наземный паркинг, а также коммерческие помещения на первых этажах части жилых домов. Более того, новый микрорайон порадует горожан широким благоустроенным бульваром для отдыха и занятий спортом, торговым центром и башней-символом, которая появится на перекрестке улиц 40-летия Комсомола и Алданской и станет доминантой жилого комплекса.

Компания, наконец, получила все необходимые разрешения на проведение работ. Площадка под первую очередь уже подготовлена, пока рядом ведется демонтаж здания для дальнейшей застройки. Поскольку ЖК вырастет на месте бывших цехов, в ходе глобальной модернизации все мощности были сконцентрированы только в одном цехе.

"Завод ЖБИ сегодня загружен полностью. Он изготавливает изделия не только для наших строительных площадок, но и для возведения социальных объектов, например, общежитий деревни Универсиады-2023", - пояснил Владимир Крицкий.

Напомним, что помимо жилых помещений, в проекте также предусмотрены реконструкция школы №82 вместимостью до 1 тыс. детей, строительство двух детских садов, поликлиники на 150 посещений в смену и физкультурно-оздоровительного комплекса.