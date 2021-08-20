На дорогах Челябинской области ограничение движение для фур из-за жары

В Челябинской области из-за аномальной жары на дорогах регионального или межмуниципального значения вводится ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса, ограничение будет действовать с 20 по 22 августа с 10 до 18 часов.

"Такие меры принимаются в целях сохранения дорожного покрытия, так как при высоких температурах воздуха и под тяжестью большегрузных машин асфальт подвергается сильной деформации", - подчеркнули в ведомстве.