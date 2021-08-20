20 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2021) | Фото: AFP

Европейские СМИ опубликовали статью Навального о коррупции и санкциях

Ряд европейских СМИ, среди которых Guardian и Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликовали статью Алексея Навального.

В ней он призывает Запад активнее вводить санкции в отношении чиновников и бизнесменов из "стран, способствующих коррупции".  К ним он относит и Россию и призывает бороться с окружением президента Владимира Путина.

"Все, что нужно для начала работы, - это решимость и политическая воля глав стран и правительств Запада", - пишет оппозиционер.

Он отмечает, что санкционные списки ЕС разочаровывают: в них никому не известные силовики, тогда как истинные "заказчики", по мнению Навального, стоят выше.

Также Навальный призывает запад прошерстить собственные ряды политиков на предмет коррупционеров, которые заключают контракты с коррумпированными коллегами из "авторитарных государств".

Напомним, на этой неделе грузинское издание Ambebi.ge опубликовало фейковое интервью с Навальным. Высказывания у фейкового "Навального" весьма резкие. Например, он обвиняет соратников: "Многие вообще сбегают, как крысы с тонущего корабля. Но ничего: если они такие — пусть бегут". Также он, якобы, констатирует уход протестного движения в России в подполье и хвалит российское правительство: "Запад должен смириться с ситуацией, поскольку время показало, что все меры и санкции на руку российскому правительству, которое сейчас демонстрирует свою эффективность".

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Теги: алексей навальный, коррупция, статья, санкции



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