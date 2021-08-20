Крым ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата

В Крыму, Ставропольском крае, Курской и Воронежской областях ожидаются самые ощутимые в России последствия изменения климата, сообщили Росгидромете.

Отмечается, что этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики.

На первом месте в плане климатических рисков находится Крым, где растет температура воздуха, количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух.

В "оранжевую" зону рисков включены Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, а также Краснодарский край, Москва, Севастополь.

Ранее группа экспертов ООН опубликовала доклад об изменении климата на планете, предсказывая климатическую катастрофу, если человечество не откажется от промышленности и выбросов углекислого газа. Вина за изменение климата полностью возлагается на человека, хотя решающее влияние антропогенного фактора на изменение климата, строго говоря, является гипотезой. Многие эксперты видят в этом инструмент глобальной политики и давления на страны, чтобы они отказывались от производства.