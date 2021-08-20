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Общество Свердловская область
Владимир Васильев, ДТП у Алатыря (2019) | Фото: Накануне.RU

Васильеву, устроившему смертельное ДТП у Алатыря, продлили арест на три месяца

В Екатеринбурге вновь стартовало рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого выступает сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, устроивший смертельное ДТП у Алатыря. Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшнем заседании стало известно, что позицию Васильева теперь будет представлять новый адвокат – Кривоногов. От своих прежних защитников подсудимый отказался.

Поскольку документы по делу были получены новым адвокатом только 16 августа (по его заверениям), защита Васильева попросила отложить процесс. В связи с этим генпрокурор потребовал увеличить срок содержания под стражей виновника ДТП еще на три месяца.

Таким образом Ленинский Районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении срока содержания под стражей подсудимому до 19 декабря 2021 года. Следующее заседание состоится 24 августа.

Напомним, что Свердловский областной суд приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга отменил и вернул дело обратно в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Помимо этого изменена и мера пресечения Васильеву - продлено заключение под стражей на два месяца - до 20 сентября. В свою очередь прокуратура Свердловской области настаивает на справедливости раннего приговора Ленинского районного суда в виде 9 лет и 3 месяцев колонии. В связи с этим прокуратура собирается оспаривать решение Свердловского облсуда.

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Теги: Васильев, ДТП, суд, адвокат



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