Боевики "Талибана"* убили родственника журналиста Deutsche Welle

Боевики "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) застрелили родственника журналиста Deutsche Welle в Афганистане и ранили еще одного человека из этой семьи. Они разыскивали самого репортера, но тот сейчас находится в Германии. Глава DW Петер Лимбург выступил с резким осуждением действий талибов* и призвал правительство Германии принять меры.

"Вчерашнее убийство талибами* близкого родственника одного из наших редакторов является немыслимо трагичным и свидетельствует об острой опасности, в которой находятся все наши сотрудники и их семьи в Афганистане", - сказал Лимбург.

DW сообщает, что талибы* обыскали дома минимум трех журналистов издания. Также есть сведения о похищении журналиста частной телекомпании Ghargasht TV и об убийстве главы частной радиостанции Paktia Ghag Radio.

Есть информация об убийстве переводчика, который часто писал статьи для немецкого издания Die Zeit. По свидетельствам очевидцев, его застрелили прямо на улице города Джелалабад на востоке Афганистана.

Крупнейшие немецкие СМИ, среди которых DW, Die Zeit, Der Spiegel, Deutschlandradio, DPA, Reporters Without Borders, Stern, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, обратились к правительству Германии с требованием начать экстренную выдачу виз афганским сотрудникам немецких СМИ, а также провести их эвакуацию из Афганистана.