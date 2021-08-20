Боевики "Талибана"* убили родственника журналиста Deutsche Welle

20 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Боевики "Талибана"* убили родственника журналиста Deutsche Welle

Боевики "Талибана"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) застрелили родственника журналиста Deutsche Welle в Афганистане и ранили еще одного человека из этой семьи. Они разыскивали самого репортера, но тот сейчас находится в Германии. Глава DW Петер Лимбург выступил с резким осуждением действий талибов* и призвал правительство Германии принять меры.

"Вчерашнее убийство талибами* близкого родственника одного из наших редакторов является немыслимо трагичным и свидетельствует об острой опасности, в которой находятся все наши сотрудники и их семьи в Афганистане", - сказал Лимбург.

DW сообщает, что талибы* обыскали дома минимум трех журналистов издания. Также есть сведения о похищении журналиста частной телекомпании Ghargasht TV и об убийстве главы частной радиостанции Paktia Ghag Radio.

Есть информация об убийстве переводчика, который часто писал статьи для немецкого издания Die Zeit. По свидетельствам очевидцев, его застрелили прямо на улице города Джелалабад на востоке Афганистана.

Крупнейшие немецкие СМИ, среди которых DW, Die Zeit, Der Spiegel, Deutschlandradio, DPA, Reporters Without Borders, Stern, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, обратились к правительству Германии с требованием начать экстренную выдачу виз афганским сотрудникам немецких СМИ, а также провести их эвакуацию из Афганистана.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: талибан, боевики, убийство, террор, журналисты, сми, германия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети