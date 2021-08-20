Банки Нидерландов заблокировали счета противников принудительной вакцининации

Счета нескольких нидерландских организаций, выступающих за добровольность вакцинации от ковида и борющихся против принуждения, заблокированы банками и платёжными службами. Об этом сообщает NRC Handelsblad.

Банки считают их распространителями "фейков" о коронавирусе и вакцинах. Rabobank заявил, что больше не обслуживает клиентов, которые распространяют "теории заговора и другую доказанную дезинформацию". Они не нарушают никаких законов, но банк считает себя вправе отказать им в обслуживании за "неправильные" убеждения.

Пострадавшие отмечают, что они стали жертвами цензуры и подвергаются финансовому наказанию за свою позицию о коронавирусе и вакцинации. Банки специально бьют по счетам, чтобы общественным организациям не могли переводить пожертвования, на которые они существуют.

Начальник службы безопасности ассоциации банков Nederlandse Vereniging van Banken Ивонн Виллемсен отмечает, что банки могут не допускать новых клиентов по признаку мнения о ковиде, но закрыть уже существующие счета можно только через суд.

Юрист Гийс Бронзваер считает, что банки используют законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма в качестве предлога, чтобы распрощаться с "неправильными" клиентами, когда закон не предназначен для этого.

Формально банки имеют право не обслуживать некоторых клиентов, но блокировка за "неправильное" мнение может иметь далеко идущие последствия. В феврале Facebook объявил жесткую цензуру на "неправильные" мнения о коронавирусе и вакцинации, а Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди за позицию по коронавирусу.