Артюхов назвал своим самым "больным местом" аэропорт Ноябрьска

20 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
аэропорт ноябрьск (2011) | Фото: Накануне.ru

Артюхов назвал своим самым "больным местом" аэропорт Ноябрьска

Власти Ямала ведут переговоры с ОАО "Аэропорт "Сургут" о покупке аэропорта в Ноябрьске. Однако достигнуть каких-либо договоренностей пока не удается. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время своего автотурне по региону, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор отметил, что аэропорт в Ноябрьске "никудышный", и заявил, что для него эта авиагавань является "одним из самых больных мест в Ноябрьске".

"Мы в Новом Уренгое делаем прекрасный аэропорт. Он будет лучшим в российской Арктике, лучшим на Севере - новый, крутой, стеклянный, с телетрапами. Мы в Надыме делаем капитальный ремонт, уже фасад поменяли, привокзальную площадь делаем. Тоже станет симпатичнее. В Салехарде сейчас проектируем. Это наши аэропорты, мы за них отвечаем и можем их менять. В Ноябрьске получилось так, что аэропорт частный. Там компания "Utair" за этим стоит - "Аэропорт Сургута", точнее. Сложно что-то планировать по тому объекту, который тебе не принадлежит. Это как планировать ремонт в соседской квартире", - заявил глава региона.

Процесс переговоров о покупке объекта губернатор назвал сложным, поскольку продавец сильно завышает его стоимость. "Сложилось ощущение, что за наш счет хотели погасить все долги, которые накопились", - высказался он.

Власти намерены продолжать переговоры и согласны выкупить воздушную гавань, но по разумной цене.

"Надеюсь, договоримся, там люди серьезные работают. Моя позиция - проблема есть, аэропорт надо менять. Либо вы это делаете, находите ресурсы, показываете нам программу развития по годам - сначала это сделаете, потом это. Здесь ведь ещё вопрос безопасности. Либо как-то давайте договариваться, чтобы мы нашли нового собственника или даже сами им стали. По разумной оценке", - прокомментировал Артюхов.

Аэропорт Ноябрьска располагается в девяти километрах от центра города. На сегодняшний день это единственный аэропорт региона, находящийся в частной собственности. Авиакомпания Utair владеет им через свою дочернюю компанию "Аэропорт "Сургут". Переговоры о покупке ведутся с прошлого года.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Артюхов, аэропорт Ноябрьска, Utair



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети