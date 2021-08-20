Артюхов назвал своим самым "больным местом" аэропорт Ноябрьска

Власти Ямала ведут переговоры с ОАО "Аэропорт "Сургут" о покупке аэропорта в Ноябрьске. Однако достигнуть каких-либо договоренностей пока не удается. Об этом сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время своего автотурне по региону, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор отметил, что аэропорт в Ноябрьске "никудышный", и заявил, что для него эта авиагавань является "одним из самых больных мест в Ноябрьске".



"Мы в Новом Уренгое делаем прекрасный аэропорт. Он будет лучшим в российской Арктике, лучшим на Севере - новый, крутой, стеклянный, с телетрапами. Мы в Надыме делаем капитальный ремонт, уже фасад поменяли, привокзальную площадь делаем. Тоже станет симпатичнее. В Салехарде сейчас проектируем. Это наши аэропорты, мы за них отвечаем и можем их менять. В Ноябрьске получилось так, что аэропорт частный. Там компания "Utair" за этим стоит - "Аэропорт Сургута", точнее. Сложно что-то планировать по тому объекту, который тебе не принадлежит. Это как планировать ремонт в соседской квартире", - заявил глава региона.

Процесс переговоров о покупке объекта губернатор назвал сложным, поскольку продавец сильно завышает его стоимость. "Сложилось ощущение, что за наш счет хотели погасить все долги, которые накопились", - высказался он.

Власти намерены продолжать переговоры и согласны выкупить воздушную гавань, но по разумной цене.

"Надеюсь, договоримся, там люди серьезные работают. Моя позиция - проблема есть, аэропорт надо менять. Либо вы это делаете, находите ресурсы, показываете нам программу развития по годам - сначала это сделаете, потом это. Здесь ведь ещё вопрос безопасности. Либо как-то давайте договариваться, чтобы мы нашли нового собственника или даже сами им стали. По разумной оценке", - прокомментировал Артюхов.

Аэропорт Ноябрьска располагается в девяти километрах от центра города. На сегодняшний день это единственный аэропорт региона, находящийся в частной собственности. Авиакомпания Utair владеет им через свою дочернюю компанию "Аэропорт "Сургут". Переговоры о покупке ведутся с прошлого года.