В Екатеринбурге из-за серьезной коммунальной аварии произошел сбой в работе троллейбусов

В пятницу, 20 августа, в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии произошел сбой в работе троллейбусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в связи с аварией на тепломагистрали ЕМУП "Свердловэнерго" сегодня произошло затопление тяговой подстанции Гортранса №7 на улице Грибоедова. Из-за этого придется отключить троллейбусную контактную линию для передачи электропитания с других подстанций.

По данным мэрии, отключение займет около полутора часов. После включения электричества будет введено ограничение на движение троллейбусных маршрутов №1 и №6.

"Количество подвижного состава планируется сократить до 40%. Ограничения будут действовать до устранения аварии и ликвидации ее последствий", - добавили в администрации.