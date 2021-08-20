20 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за серьезной коммунальной аварии произошел сбой в работе троллейбусов

В пятницу, 20 августа, в Екатеринбурге из-за коммунальной аварии произошел сбой в работе троллейбусов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в связи с аварией на тепломагистрали ЕМУП "Свердловэнерго" сегодня произошло затопление тяговой подстанции Гортранса №7 на улице Грибоедова. Из-за этого придется отключить троллейбусную контактную линию для передачи электропитания с других подстанций.

По данным мэрии, отключение займет около полутора часов. После включения электричества будет введено ограничение на движение троллейбусных маршрутов №1 и №6.

"Количество подвижного состава планируется сократить до 40%. Ограничения будут действовать до устранения аварии и ликвидации ее последствий", - добавили в администрации.

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Теги: троллейбусы, авария, подстанция, Екатеринбург



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