20 Августа 2021
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цар, центрально-африканская республика, FACA (2021) | Фото: РИА ФАН/ Сергей Чемеков

Премьер-министр ЦАР поблагодарил россиян за мир и стабильность в республике

Сотрудничество Центральноафриканской Республики и России приносит большую пользу ЦАР. Об этом заявил премьер-министр страны Анри-Мари Дондра.

Он поблагодарил российских инструкторов за плодотворную работу с армией республики и выразил надежду на продолжение консультативной поддержки специалистов из РФ.

«Нам нужна сильная и дисциплинированная армия. Поэтому под руководством президента республики Фостен-Арканжа Туадера и при содействии российских инструкторов мы продолжим реализацию плана укрепления обороны к 2023 году», – заявил Дондра.

Глава правительства отметил, что организованная подготовка существенно повысила боеспособность вооруженных сил. На это указывают успехи армии в борьбе с вооруженными группировками. В результате ряда операций африканская страна вернулась к нормальной жизни после долгих лет конфликтов и глубокого кризиса.

Российские инструкторы, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера», по просьбе местного правительства занимаются подготовкой республиканских силовых структур. Прошедшие обучение силовики разгромили крупные бандформирования и вернули под контроль правительства захваченные ранее территории.

Сотрудничество ЦАР с Россией всячески поддерживают и граждане африканской страны, которые видели, как преобразилась армия благодаря работе российских специалистов. В разных городах республики проводятся акции в поддержку межгосударственного сотрудничества.

Вклад россиян в стабилизацию обстановки высоко оценил глава коммуны Нзако. Аджа Калтума Ганджа заявил, что благодаря окрепшей армии и успехам в сфере безопасности появилась возможность возобновить политическую деятельность и нормальную жизнь в стране:

«Я последний из членов власти, которая осталась в Нзако за время кризиса. Но сейчас здесь нет преступников. Я прошу власти прислать мне на помощь государственных служащих. Тут больше нечего бояться».

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Теги: цар, российские инструкторы, чвк вагнера, центральноафриканская республика



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