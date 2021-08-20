"Обнять госпиталь Тетюхина". Тагильчане подали прошение на проведение публичной акции в защиту медучреждения

Председатель общественного движения "Тагил за перемены" Надежда Журавлева подала от лица инициативных тагильчан уведомление о проведении массового мероприятия в поддержку госпиталя Тетюхина. Об этом она рассказала в официальной группе ВК.

"23 числа состоится судебное заседание в Арбитражном суде, где будет решаться судьба госпиталя и его финансирования. Мы тагильчане хотели бы, в свою очередь, поддержать уникальный госпиталь Тетюхина, сохранить его, сохранить финансирование, сохранить квоту на бесплатное лечение", - рассказала Журавлева.

По ее словам, акция 23 августа в 16.00 должна пройти под лозунгом "Обними госпиталь Тетюхина".

Напомним, "Корпорация развития Среднего Урала" решила отсудить у владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина 1,4 млрд руб. Сумма иска включает средства, которые были выданы госпиталю со стороны областных властей в качестве госзайма на строительство клиники, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства. В руководстве лечебно-реабилитационного центра считают давление КРСУ попыткой рейдерского захвата. А губернатор Евгений Куйвашев обвинял руководство госпиталя в выводе активов учреждения в оффшор, находящийся на Кипре.