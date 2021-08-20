В Свердловской области будет учреждено звание "Заслуженный учитель" региона

На Среднем Урале будет учреждено звание "Заслуженный учитель Свердловской области". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Сегодня, 20 августа, глава региона Евгений Куйвашев встретился с учителями на полях областного августовского педсовета. Учитель школы №69 Екатерина Белоцерковская рассказала губернатору, что получить звание "Заслуженный учитель России" бывает непросто. При этом в некоторых регионах лучших работников системы образования отмечают на своем уровне.

Куйвашев ответил, что это очень хорошая идея. По его словам, вопрос нужно проработать министерству образования вместе с депутатами Законодательного собрания.

"Спасибо вам за подсказку. Давайте сделаем", - добавил глава региона.

Напомним, что новый учебный год в Свердловской области начнется в обычном режиме, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.