Якутия запоздало информирует о горящих лесах, - Рослесхоз

Якутия несвоевременно предоставляет федеральному штабу информацию об охваченной лесными пожарами территории, заявили в Рослесхозе.

Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства республики поручено уточнить площади действующих в регионе пожаров и распределение сил на борьбу с огнем.

Профильные ведомства республики также просят сообщить о том, когда и как передислоцировались люди, задействованные на тушении лесов, пишет Regnum.

Ранее в МЧС заявили, что пожарным удалось кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами в Якутии. По данным ведомства, к масштабным лесным пожарам в Якутии привел человеческий фактор – "безалаберность, безответственность, а иногда просто наплевательское отношение к собственной земле".

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что в Якутии не осталась населенных пунктов, которым угрожает огонь.