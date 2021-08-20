"Главное – доверие". В Тюмени уральский полпред, губернатор и предприниматели собрались на "СУП"

В Тюмени стартовал IX международный "Слёт успешных предпринимателей". Открытие форума началось с выступлений полпреда президента в УрФО Владимира Якушева и губернатора региона Александра Моора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Модератор форума, депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров отметил, что подготовка форума шла четыре месяца. Тема встречи – "Как бизнесу расти быстрее? Масштабирование за пределы региона и страны".

Якушев вспомнил свое губернаторское прошлое.

"Время течёт быстро. Три-четыре года я отсутствовал на этом мероприятии. Я рад, что снова с вами. Форум, проходящий в родной для меня Тюмени, не может не радовать. В 2013-ом мы долго обсуждали, как форум может пройти. Я – молодой губернатор, нужны были проекты. Тогда много времени уделяли борьбе с административными барьерами, была позитивная "движуха". Эдуард меня убеждал в том, что форум нужен, ведь не бывает так, что сегодня мы поговорили, а завтра уже появляется какой-то проект", - сказал Якушев.

Он напомнил, что форум вырос в международный.

"Мы ведём статистику. Реальные проекты появились. Не сразу, не за год. Главная тема сегодняшнего мероприятия – доверие. Хотел бы сейчас, учитывая, что работаю в другом направлении, сказать о доверии государства и предпринимательского сообщества. Речь идёт о молодёжном предпринимательстве, о тех, кому 25-35 лет. О людях, которые уже чего-то достигли, за ними потянутся те, кому 18-24. Та экосистема, о которой мы говорим, создаётся. Может, не так быстро, но всё-таки", - сказал Якушев.

Такая экосистема в стране складывается из аналогичной работы в регионах. Представители власти должны уметь признавать свои ошибки, отметил полпред. Доверие формируется, когда стороны идут навстречу друг другу.

Губернатор Александр Моор рассказал о тюменском характере.

"Чтобы охарактеризовать тюменский характер, приведу в пример форум "СУП". Простая, локальная инициатива увлечённых людей превратилась в международное событие. Наш главный актив – обладающие пассионарностью люди. У нас в регионе никогда не было проблем, например, со здоровым авантюризмом. В СССР экономические достижения связывали с 1913 г., самым счастливым для Российской империи. На территории нашего региона был развит бизнес. Уже тогда было 30 купцов первой гильдии, которые имели прав торговать за рубежом. Они были меценатами, для которых важно было развивать свой регион. Пример – наше масло, которое подавали на стол английской королевы", - сказал Моор, напомнив также о втором – нефтегазовом этапе развития области.

Вера в себя и будущее – ген тюменцев и предпринимательства, отметил Моор.

До официального открытия "СУПа" состоялся инвестиционный завтрак "Доверие – главный фактор международной кооперации", на котором также выступили полпред и губернатор. Моор отметил, что в Тюменской области – высокий уровень доверия в бизнесе, что подтверждается третьим местом региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Его поддержал и Якушев.

"Атмосфера успеха и доверия, сложившаяся в Тюменской области – не только результат преемственности поколений власти, но и плод совместной командной работы, в которой участвуют предпринимательское сообщество и все жители региона. Для достижения высоких результатов нужны ресурсы, и не только деньги, а в первую очередь – человеческий капитал. Власть всегда должна использовать обратную связь, советоваться с людьми, прислушиваться к их мнению", - заявил Владимир Якушев.

В 2022 г. все шесть регионов УрФО должны войти в топ-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, подчеркнул Якушев. Это необходимо для более качественной работы с бизнесом.