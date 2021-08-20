Треть работников сферы услуг Санкт-Петербурга не будут вакцинироваться даже при угрозе увольнения

35% опрошенных работников сферы услуг Санкт-Петербурга не намерены вакцинироваться от ковида ни при каких обстоятельствах, даже при угрозе увольнения. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob.

Были опрошены тысяча невакцинированных работников. 16% из них планируют вакцинироваться в любом случае, 29% - только под угрозой увольнения, 20% не определились. То есть большинство работников не хотят вакцинироваться. Хотя погрешность этого опроса больше обычной, тем не менее, он дает представление о настроениях жителей северной столицы.

Решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, транспорта и госучреждений одобрили 34% опрошенных, 45% - против.

В Санкт-Петербурге пока не было постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации, но и в тех регионах, где такие постановления изданы и туда внесены работники сферы услуг, это, согласно действующему законодательству, является обязательным для работодателя в части создания условий сотрудникам для вакцинации, но не имеет обязывающего характера для работника . Хотя санврачи имеют полномочия выносить такие постановления, перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок, содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825. Сферы услуг там нет.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в этот перечень. Там также сказано, что расширить его может только уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, т.е. Минздрав РФ, но никак не главные санврачи регионов.

При этом правительство Санкт-Петербурга в начале августа выпустило постановление, предписывающее значительной доле петербургского бизнеса вакцинировать тот или иной процент персонала. С 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании станет обязательным для 80% сотрудников всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к ретейлерам, а также к ряду других предприятий сферы услуг. Эти требования федеральному законодательству противоречат.