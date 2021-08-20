Треть работников сферы услуг Санкт-Петербурга не будут вакцинироваться даже при угрозе увольнения

20 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Дворцовая набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

Треть работников сферы услуг Санкт-Петербурга не будут вакцинироваться даже при угрозе увольнения

35% опрошенных работников сферы услуг Санкт-Петербурга не намерены вакцинироваться от ковида ни при каких обстоятельствах, даже при угрозе увольнения. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob.
Читайте также:

Были опрошены тысяча невакцинированных работников. 16% из них планируют вакцинироваться в любом случае, 29% - только под угрозой увольнения, 20% не определились. То есть большинство работников не хотят вакцинироваться. Хотя погрешность этого опроса больше обычной, тем не менее, он дает представление о настроениях жителей северной столицы.

Решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, транспорта и госучреждений одобрили 34% опрошенных, 45% - против.

В Санкт-Петербурге пока не было постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации, но и в тех регионах, где такие постановления изданы и туда внесены работники сферы услуг, это, согласно действующему законодательству, является обязательным для работодателя в части создания условий сотрудникам для вакцинации, но не имеет обязывающего характера для работника. Хотя санврачи имеют полномочия выносить такие постановления, перечень работ, которые требуют обязательного проведения профилактических прививок, содержится в Постановлении Правительства РФ от 15.07.1999 №825. Сферы услуг там нет.

Напомним, согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отстранить от работы за отсутствие прививки можно только тех, кто входит в этот перечень. Там также сказано, что расширить его может только уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, т.е. Минздрав РФ, но никак не главные санврачи регионов.

При этом правительство Санкт-Петербурга в начале августа выпустило постановление, предписывающее значительной доле петербургского бизнеса вакцинировать тот или иной процент персонала. С 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании станет обязательным для 80% сотрудников всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября то же самое будет относиться к ретейлерам, а также к ряду других предприятий сферы услуг. Эти требования федеральному законодательству противоречат.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, сфера услуг, увольнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети