СМИ: Испания не разрешила российским военным кораблям зайти в порт Сеуты

Власти Испании не разрешили российским военным кораблям зайти в порт Сеуты – эксклав на северном побережье Африки, напротив Гибралтара, пишет газета El Pais.

По данным издания, запрос отклонило Министерство иностранных дел Испании, поскольку МВД страны не получило необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте россиян после выхода из порта Сеуты. Минобороны Испании было не против захода кораблей.

Отказ получили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай".

Журналисты считают, что это политический шаг: весной следующего года Мадрид должен принять саммит глав государств-членов НАТО.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. За это время было произведено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек. С октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании, передает "Интерфакс".