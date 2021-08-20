Россиян предупредили о росте цен на вино на 15-20%

Повышение цен на оптовые закупки винограда приведет к подорожанию вина в России, сообщает Роскачество.

По прогнозам экспертов, цены на виноград в этом сезоне из-за сокращения урожая и климатических проблем вырастут минимум на 30%.

Из-за роста цен на виноград на 15-20% может подорожать и вино. По данным Роскачества, владельцы виноградников поднимут оптовые цены на свой урожай для виноделов, а производители алкоголя, чтобы не терять прибыль, начнут отпускать свой товар дороже.

Ранее эксперты агентства "Национальные кредитные рейтинги" не исключали, что в текущем и следующем году оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15-20%.

По данным Росстата, в 2020 году отечественные вина и так уже подорожали в среднем на 4,5%. В 2021 году рост цен ускорился – до 7,5-8,5%.

Рост цен на виноград произошел из-за принятого в 2019 году закона "О виноградарстве и виноделии". По этому закону российским может считаться только то вино, которое произведено из отечественных виноматериалов. Но в 2019-м Россия обеспечивала себя таким сырьем только на 30%, так что рост спроса был неизбежен.