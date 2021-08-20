"Реформа" в действии: в России рекордно сократилось число пенсионеров

Во втором квартале 2021 года, по данным Росстата, число получателей пенсий сократилось на 243 тыс. человек. В первом квартале сокращение составило 379 тыс. человек, в IV квартале прошлого года – еще 363 тыс. Итого за год (с 1 июля 2020 по 1 июля 2021) в России не стало почти 2 млн пенсионеров – рекордное сокращение за весь период статистического наблюдения (с 1998 года), отмечает Finanz.Ru.

Сокращение составляет 5,5 тыс. пенсионеров в день. Общая численность получателей пенсий теперь составляет чуть более 42 млн – рекордное с 2015 года сокращение.

С начала 2010-х в стране наблюдался непрерывный тренд на увеличение числа получателей пенсий. С 38,4 млн человек в 2008-м году количество пенсионеров выросло до 43,5 млн в 2018-м.

Ответом властей стала пенсионная реформа с постепенным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. При средней пенсии в 15977 руб. это уменьшило расходы Пенсионного фонда на 230 млрд руб. в год. Примечательно, что обещанной властями индексации пенсий ежегодно на 1 тыс. руб. не произошло даже номинально, а фактически инфляция поглотила не только индексацию, но и базовую ставку выплат.

Напомним, по итогам 2020 года общая смертность в России выросла на 17,9%, до 2,124 млн человек. В первом квартале 2021-го умерли еще 583,7 тысячи. Рост смертности в относительном выражении - на 26,9% год к году - стал беспрецедентным с массового голода 1947 года.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.