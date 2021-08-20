20 Августа 2021
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Происшествия Тюменская область
Захват заложников в Сбере в Тюмени (2021) | Фото: t.me/ENews112

Захватчик заложников в "Сбербанке" в Тюмени признан невменяемым

Завершено расследование уголовного дела о захвате заложников в тюменском офисе "Сбербанка", сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

По версии следствия, утром 7 июля захватчик в одном из отделений областного банка, расположенного по улице Червишевский тракт в Тюмени, взял в заложники двух работниц учреждения и потребовал 15 млн руб. В ходе спецоперации при силовой поддержке оперативных сотрудников Росгвардии, РУ ФСБ России по Тюменской области, УМВД России по Тюменской области нарушитель порядка задержан.

По результатам комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, злоумышленник нуждается в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему преступления он не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в надзорное ведомство для утверждения и дальнейшего направления в суд.

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Теги: Наталья Белоногова, Ксения Чернецева, Сбербанк, Червишерский тракт, УМВД по Тюменской области



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